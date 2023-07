Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit Kursplus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 70,82 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 70,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,78 EUR. Bisher wurden heute 5.248 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,12 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 19,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 67,09 EUR.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5.509,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 5.092,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 10.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte Henkel vz die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,08 EUR je Aktie aus.

