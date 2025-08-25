Henkel vz Aktie News: Henkel vz reagiert am Dienstagmittag positiv
Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 73,68 EUR.
Um 11:48 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 73,68 EUR. Bei 73,78 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 73,20 EUR. Zuletzt wechselten 38.443 Henkel vz-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,05 Prozent.
Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,34 EUR an.
Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,03 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,44 EUR fest.
