Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagvormittag in Grün

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 68,92 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,12 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 68,74 EUR. Bisher wurden heute 11.805 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 25.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 72,54 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 56,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 65,00 EUR.

Am 08.11.2022 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 5.642,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.958,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Henkel vz am 07.03.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

