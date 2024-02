Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Mittag ins Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX sackt am Nachmittag ab

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Grün

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LANXESS von vor 10 Jahren bedeutet

Pluszeichen in Frankfurt: DAX notiert im Plus

Aufschläge in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag mit Kursplus

Unilever stock drops as Morgan Stanley cuts rating to equivalent of sell

Heute im Fokus

Zoom schlägt Erwartungen. Tesla-Werk in Grünheide überschreitet Abwassergrenzwerte. iRobot mit roten Zahlen. Siemens Energy beruft Wirtschaftsweise Grimm trotz Kritik in Aufsichtsrat. thyssenkrupp Steel-Aufsichtsratschef kündigt Sanierung an. Schaeffler kündigt Errichtung eines neuen US-Werks an. Tesla-Rivale Li Auto 2023 erstmals rentabel. Iberdrola schließt Verkauf von Kraftwerken in Mexiko ab.