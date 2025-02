Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Henkel vz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 82,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 82,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 81,80 EUR. Mit einem Wert von 82,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 97.679 Henkel vz-Aktien.

Bei 86,92 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2024 Kursverluste bis auf 66,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 23,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,99 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,55 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Henkel vz die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Henkel vz von vor einem Jahr verdient

Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain