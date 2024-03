Henkel vz Aktie News: Henkel vz zieht am Mittag an

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 74,56 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 74,56 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 74,84 EUR. Bei 74,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 60.572 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 78,84 EUR markierte der Titel am 20.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,74 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,64 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,93 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 71,45 EUR an.

Henkel vz gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 5.609,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.976,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,68 EUR je Aktie.

