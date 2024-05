Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag leichter

Aktie im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 83,04 EUR.

Die Henkel vz-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 83,04 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 82,86 EUR ein. Bei 83,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 26.828 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 21.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,24 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 26,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,18 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.08.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 6,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr abgeworfen

Bernstein sieht bei Henkel Schnäppchenchancen - Henkel-Aktie gibt dennoch nach

Handel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels steigen