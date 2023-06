Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag nahe Vortagesniveau

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Mit einem Kurs von 72,12 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Henkel vz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 72,12 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 72,50 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,92 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 33.869 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,32 Prozent. Am 01.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,32 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 19,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 65,50 EUR an.

Am 04.05.2023 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.509,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.092,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Henkel vz am 10.08.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 14.08.2024.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,49 EUR je Henkel vz-Aktie.

