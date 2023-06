Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 72,02 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 72,02 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 72,02 EUR. Bei 72,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 3.875 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,47 Prozent hinzugewinnen. Bei 58,32 EUR fiel das Papier am 01.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,02 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,50 EUR.

Henkel vz veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.092,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.509,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 10.08.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,49 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Beiersdorf-Aktie deutlich im Plus: Positive Analystenstimmen sorgen für Kauflaune

Henkel-Aktie in Grün: Henkel will Preise weiter erhöhen

Analysten sehen bei Henkel vz-Aktie weniger Potenzial