Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag nahezu unbewegt
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Kaum Ausschläge verzeichnete die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 73,60 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 73,60 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 73,48 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.219 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,95 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,34 EUR angegeben.
Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.
In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie
Henkel-Aktie leichter: Henkel-CEO sieht nach früheren Anpassungen ausgewählte Preiserhöhungen
DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen
Aktien-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Henkel vz-Aktie
Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Henkel AG
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|Henkel vz Kaufen
|DZ BANK
|11.08.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Henkel vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Henkel vz Buy
|Warburg Research
|07.08.2025
|Henkel vz Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.08.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|Henkel vz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.2025
|Henkel vz Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Henkel vz Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.2024
|Henkel vz Underperform
|Bernstein Research
|13.05.2024
|Henkel vz Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen