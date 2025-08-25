DAX24.133 -0,1%ESt505.395 +0,2%Top 10 Crypto15,96 +2,1%Dow45.418 +0,3%Nas21.544 +0,4%Bitcoin95.985 -0,1%Euro1,1584 -0,5%Öl67,09 -0,2%Gold3.375 -0,5%
Henkel vz im Fokus
Givaudan-Aktie unter Druck nach Rücktritt des CEOs Givaudan-Aktie unter Druck nach Rücktritt des CEOs
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Henkel vz im Fokus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag nahezu unbewegt

27.08.25 12:06 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag nahezu unbewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Kaum Ausschläge verzeichnete die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 73,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
67,00 EUR -0,05 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 73,60 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 73,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 73,48 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 73,56 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.219 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 88,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,95 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,19 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,34 EUR angegeben.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
11.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
07.08.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research
13.05.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen