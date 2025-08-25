Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 73,58 EUR.

Mit einem Kurs von 73,58 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 73,86 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 73,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,56 EUR. Der Tagesumsatz der Henkel vz-Aktie belief sich zuletzt auf 66.135 Aktien.

Am 10.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,28 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.06.2025). Mit einem Kursverlust von 10,93 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,19 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 83,34 EUR.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,44 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie leichter: Henkel-CEO sieht nach früheren Anpassungen ausgewählte Preiserhöhungen

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Henkel vz-Aktie