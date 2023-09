Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 66,62 EUR.

Die Henkel vz-Aktie wies um 11:45 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 66,62 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,52 EUR aus. Bei 66,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42.214 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,34 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 59,12 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,26 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 69,27 EUR.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.509,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.271,00 EUR in den Büchern standen.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 14.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

