Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 66,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 66,50 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 66,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,74 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 85.120 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,12 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 11,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 69,27 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 04.05.2023. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.509,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.271,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Montagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Montagshandels leichter

Börse Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Freundlicher Handel: DAX zum Handelsende mit Kursplus