Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 67,84 EUR abwärts.

Um 11:47 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 67,84 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 67,36 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 67,76 EUR. Bisher wurden heute 50.706 Henkel vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.05.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,21 Prozent hinzugewinnen. Bei 60,64 EUR fiel das Papier am 08.11.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,60 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.509,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.271,00 EUR in den Büchern standen.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,27 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

