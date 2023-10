Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 67,88 EUR zeigte sich die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 67,88 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 68,16 EUR zu. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 67,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 119.565 Henkel vz-Aktien.

Bei 78,84 EUR markierte der Titel am 19.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 16,15 Prozent wieder erreichen. Am 08.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 10,67 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 68,60 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.509,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.271,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 vorlegen. Henkel vz dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

