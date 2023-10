Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagvormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 67,46 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,7 Prozent auf 67,46 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 67,36 EUR ein. Bei 67,76 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.179 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,64 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 10,11 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 68,60 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 04.05.2023. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.509,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.271,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,27 EUR je Aktie aus.

