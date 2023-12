Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 72,44 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Henkel vz befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 72,44 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 72,42 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,72 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.173 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 63,08 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,92 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 70,36 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 09.11.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,58 Prozent auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.642,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 04.03.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 20.02.2025 dürfte Henkel vz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,34 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt am Donnerstagmittag zurück

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün