Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagnachmittag schwächer

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 68,74 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 68,62 EUR. Bei 68,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 188.439 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2022 bei 71,40 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 3,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 56,56 EUR fiel das Papier am 29.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 21,53 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 65,00 EUR.

Henkel vz gewährte am 08.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.642,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 4.958,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 07.03.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 4,94 EUR je Aktie belaufen.

