Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 69,16 EUR.

Um 11:45 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 69,16 EUR ab. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 69,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.608 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,00 Prozent hinzugewinnen. Bei 65,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 6,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,89 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,45 EUR an.

Am 09.11.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.642,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.609,00 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,03 EUR je Aktie belaufen.

