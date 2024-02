Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag schwächer

Henkel vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,5 Prozent auf 68,80 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 68,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 68,64 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 134.863 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,84 EUR erreichte der Titel am 20.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,59 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,02 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 5,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,89 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,45 EUR.

Am 09.11.2023 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR im Vergleich zu 5.642,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 04.03.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,03 EUR je Henkel vz-Aktie.

