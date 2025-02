Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Freitagmittag an Boden

Henkel vz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 82,60 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 82,60 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.166 Henkel vz-Aktien.

Am 11.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 86,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,86 EUR. Dieser Wert wurde am 04.03.2024 erreicht. Abschläge von 19,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,99 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 87,55 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 11.03.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,35 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

