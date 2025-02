Henkel vz Aktie News: Henkel vz macht am Freitagnachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 82,56 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 82,56 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.947 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 11.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 5,02 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 66,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,02 Prozent.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 87,55 EUR.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.03.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 11.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

