Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagmittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 74,66 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:47 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 74,66 EUR. Bei 75,08 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 74,24 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 74,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 41.761 Stück.

Am 20.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,60 Prozent hinzugewinnen. Am 05.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 71,45 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 09.11.2023 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.609,00 EUR – eine Minderung von 6,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.976,00 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Henkel vz am 08.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

