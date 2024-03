Henkel vz Aktie News: Henkel vz zieht am Donnerstagnachmittag an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 74,88 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 74,88 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 75,08 EUR. Bei 74,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 100.905 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 5,02 Prozent niedriger. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,93 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 71,45 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.609,00 EUR – eine Minderung von 6,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.976,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Henkel vz am 08.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,68 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

