Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag kaum verändert

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Die Henkel vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 74,26 EUR.

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 11:49 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 74,26 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 74,70 EUR. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 74,12 EUR. Mit einem Wert von 74,14 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 50.626 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 19,18 Prozent zulegen. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,36 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,44 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Henkel vz am 08.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.04.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Henkel vz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,54 EUR je Aktie belaufen.

