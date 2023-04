Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Henkel 66,58 EUR

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 72,60 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 72,58 EUR ein. Bei 73,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 59.576 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,16 EUR erreichte der Titel am 20.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 4,67 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.04.2022 (56,56 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,36 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 66,38 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 07.03.2023 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Umsatzseitig wurden 5.976,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4.958,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 02.05.2024 dürfte Henkel vz die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,95 EUR je Henkel vz-Aktie.

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Henkel-Aktie gibt nach: CEO verteidigt Verkauf des Russland-Geschäfts und macht Hoffnung für das erste Quartal

Henkel-Aktie gibt nach: Henkel verkauft Russland-Geschäft für Millionenbetrag

