Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 71,22 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 71,22 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 71,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.171 Henkel vz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 59,12 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 16,99 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 67,09 EUR angegeben.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.509,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.092,00 EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Henkel vz am 10.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 14.08.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 4,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

