Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Aufschlag

Die Aktie von Henkel vz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 72,30 EUR zu.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 72,30 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,54 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.835 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR an. Gewinne von 9,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 59,12 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 69,00 EUR.

Henkel vz gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 5.509,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.271,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Henkel vz am 09.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 14.11.2024 dürfte Henkel vz die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,25 EUR in den Büchern stehen haben wird.

