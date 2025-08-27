DAX24.141 +0,4%ESt505.428 +0,6%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,70 -0,2%Gold3.396 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike-Umsatz knackt Milliardenschwelle -- Cavendish Hydrogen, Commerzbank, UniCredit, STADA im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln Tesla-Aktie im Fokus: Gebrauchtwagen-Leasing ohne Anzahlung soll Nachfrage ankurbeln
thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien thyssenkrupp nucera-Aktie springt hoch: thyssenkrupp nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++
Aktienentwicklung

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit angezogener Handbremse

28.08.25 09:25 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit angezogener Handbremse

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 72,60 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
65,75 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 72,60 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 72,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 72,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,86 EUR. Bisher wurden heute 4.209 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 21,90 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 9,72 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,19 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,34 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 5 Jahren verloren

Henkel-Aktie leichter: Henkel-CEO sieht nach früheren Anpassungen ausgewählte Preiserhöhungen

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henkel vz von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Henkel AG

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
11.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
07.08.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research
13.05.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen