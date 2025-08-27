Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 72,60 EUR an der Tafel.

Die Henkel vz-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 72,60 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 72,86 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 72,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,86 EUR. Bisher wurden heute 4.209 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 21,90 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 9,72 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,19 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 83,34 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

