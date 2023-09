Henkel vz Aktie News: Henkel vz stabilisiert sich am Mittag

Henkel vz im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Henkel vz. Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 66,34 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr bei 66,34 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 66,50 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,10 EUR nach. Mit einem Wert von 66,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.315 Henkel vz-Aktien.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 15,85 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,12 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,88 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 69,27 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.509,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.271,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

