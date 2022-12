Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,6 Prozent auf 65,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 65,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 66,04 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 126.520 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2022 bei 83,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,46 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,56 EUR. Dieser Wert wurde am 29.04.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 15,81 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 67,77 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 08.11.2022 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5.642,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4.958,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 07.03.2023 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 22.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

