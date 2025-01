Henkel vz Aktie News: Henkel vz legt am Mittag zu

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 84,28 EUR zu.

Um 11:47 Uhr sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 84,28 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 84,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 91.714 Henkel vz-Aktien.

Bei 86,92 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 3,04 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,86 EUR. Dieser Wert wurde am 04.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,97 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 86,21 EUR angegeben.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2025 veröffentlicht. Henkel vz dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

