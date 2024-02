Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 69,24 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 69,24 EUR zu. Bei 69,64 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 141.265 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 78,84 EUR. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 12,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,02 EUR ab. Mit Abgaben von 6,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 erhielten Henkel vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,85 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,89 EUR. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 70,45 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 09.11.2023. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.609,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.642,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,58 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 04.03.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

