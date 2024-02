Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag behauptet

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Henkel vz-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 68,92 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 68,92 EUR. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 69,64 EUR. In der Spitze büßte die Henkel vz-Aktie bis auf 68,72 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 68,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.460 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 14,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 65,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,89 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 70,45 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 09.11.2023 vor. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,58 Prozent auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.642,00 EUR gelegen.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 04.03.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 07.05.2025.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,03 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX fällt nachmittags

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX im Aufwind

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr abgeworfen