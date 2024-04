Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Montagvormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Kaum Ausschläge verzeichnete die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 73,18 EUR.

Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 73,18 EUR. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,20 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 73,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 73,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.535 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,73 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 65,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2023). Abschläge von 9,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,93 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 1,85 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 73,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 09.11.2023. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,98 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,14 Prozent verringert.

Die Henkel vz-Bilanz für Q1 2024 wird am 08.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Henkel vz.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

