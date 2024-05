Henkel vz Aktie News: Henkel vz gibt am Mittwochvormittag ab

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 82,14 EUR.

Die Henkel vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr um 0,4 Prozent auf 82,14 EUR ab. Bei 82,02 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 82,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 5.087 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 21.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 84,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 3,36 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2023 Kursverluste bis auf 65,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,96 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,18 EUR je Henkel vz-Aktie an.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

