Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Mittag südwärts

Das Papier von Henkel vz befand sich um 29.06.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 59,74 EUR ab. Bei 59,54 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 60,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 124.491 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,38 EUR) erklomm das Papier am 30.06.2021. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Henkel vz-Aktie. Bei 56,56 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.04.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 5,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 73,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.05.2022. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.092,00 EUR – ein Plus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4.999,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Henkel vz am 15.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 10.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,19 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

