Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagmittag tiefer

29.08.25 12:05 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagmittag tiefer

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 71,98 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
66,40 EUR 0,65 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 71,98 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 71,78 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.926 Henkel vz-Aktien.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 8,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,19 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 83,34 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,03 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Bildquellen: Henkel AG

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
09:31Henkel vz BuyWarburg Research
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
