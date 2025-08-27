Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Vormittag fester

Blick auf Henkel vz-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 72,36 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 72,36 EUR. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 72,42 EUR zu. Bei 72,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 5.590 Stück.

Am 10.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 88,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (65,54 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 9,43 Prozent wieder erreichen.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,19 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,34 EUR.

Am 05.03.2020 legte Henkel vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,44 EUR im Jahr 2025 aus.

