Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Einbußen

So entwickelt sich Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 68,82 EUR.

Die Henkel vz-Aktie musste um 11:47 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 68,82 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 68,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 68,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 46.351 Stück.

Bei einem Wert von 88,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2025). Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 22,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,11 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 80,85 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 EUR, nach 1,03 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,43 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an Henkel vz-Aktie

Aktien-Analyse: Goldman Sachs bewertet Henkel-Aktie

DAX 40-Papier Henkel vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Henkel vz von vor 5 Jahren angefallen