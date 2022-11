Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagvormittag kaum verändert

Die Henkel vz-Aktie bewegte sich um 09:22 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 68,88 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,16 EUR. Bei 68,80 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 69,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.974 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.01.2022 markierte das Papier bei 83,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 17,41 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,56 EUR ab. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 21,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,00 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 08.11.2022. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.642,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Henkel vz einen Umsatz von 4.958,00 EUR eingefahren.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.03.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 22.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 4,02 EUR je Aktie aus.

