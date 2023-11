Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 70,88 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 70,88 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,26 EUR an. Bei 71,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.443 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.05.2023 auf bis zu 78,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 63,08 EUR. Dieser Wert wurde am 09.01.2023 erreicht. Mit Abgaben von 11,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 69,55 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 20.02.2025.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

