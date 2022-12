Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 65,14 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 64,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 60.611 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 83,40 EUR markierte der Titel am 17.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 21,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.04.2022 gab der Anteilsschein bis auf 56,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 15,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 67,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 08.11.2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.642,00 EUR im Vergleich zu 4.958,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 07.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 22.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel-Aktie im Plus: Henkel macht Fortschritte bei Verkauf des Russland-Geschäfts

Henkel-Aktie etwas leichter: Russland-Geschäft für einen Verkauf abgespaltet

Ausbau von Strom aus Solarenergie: Henkel koopiert mit spanischem Energieunternehmen - Henkel-Aktie etwas tiefer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA