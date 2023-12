Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 72,86 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 14:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 72,86 EUR zu. Der Kurs der Henkel vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,86 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,64 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 135.261 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.05.2023 bei 78,84 EUR. Mit einem Zuwachs von 8,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 63,08 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,36 EUR je Henkel vz-Aktie aus.

Am 09.11.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 5.609,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 5.642,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 04.03.2024 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 20.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,34 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Analyse: Bernstein Research senkt Henkel vz-Aktie auf Underperform

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag