Kursentwicklung im Fokus

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag im Aufwind

29.12.23 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 72,66 EUR.

Das Papier von Henkel vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 72,66 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 72,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 72,64 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.526 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Am 19.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 8,51 Prozent zulegen. Am 09.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 63,08 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 13,18 Prozent sinken. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 70,36 EUR an. Henkel vz veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.642,00 EUR in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 04.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 20.02.2025. Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2023 4,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie Henkel vz-Analyse: Bernstein Research senkt Henkel vz-Aktie auf Underperform DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag

Bildquellen: Henkel AG