Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 65,22 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Henkel vz-Aktie bis auf 65,22 EUR. Bei 64,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 224.814 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,78 EUR) erklomm das Papier am 11.02.2022. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 13,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,56 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 65,00 EUR.

Am 08.11.2022 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.642,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.958,00 EUR in den Büchern standen.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 07.03.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 22.02.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 3,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Henkel AG