Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagnachmittag billiger

Kurs der Henkel vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 71,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Henkel vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 71,62 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Henkel vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 71,54 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 57.666 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,08 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.01.2023 bei 64,24 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,30 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 70,36 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 09.11.2023 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.609,00 EUR im Vergleich zu 5.642,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Henkel vz-Bilanz für Q4 2023 wird am 04.03.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 20.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,35 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Mittwochnachmittag zu

Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX nachmittags

Aufschläge in Frankfurt: Gewinne im LUS-DAX