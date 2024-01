Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag kaum verändert

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 71,88 EUR.

Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 71,88 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 71,82 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.971 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,84 EUR. 9,68 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,24 EUR. Mit Abgaben von 10,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 70,36 EUR an.

Am 09.11.2023 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,58 Prozent auf 5.609,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.642,00 EUR gelegen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2024 veröffentlicht. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 20.02.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 4,35 EUR im Jahr 2023 aus.

