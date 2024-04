Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteuert sich am Dienstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 73,98 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 73,98 EUR. In der Spitze gewann die Henkel vz-Aktie bis auf 74,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,94 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.361 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.05.2023 bei 78,84 EUR. Mit einem Zuwachs von 6,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.10.2023 (65,88 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,93 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 09.11.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,14 Prozent auf 5,61 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,98 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Henkel vz am 08.05.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Henkel vz die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 4,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

