Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagmittag im Aufwind

30.05.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 82,52 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 82,52 EUR. Bei 82,76 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 82,26 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.659 Henkel vz-Aktien den Besitzer. Bei 84,90 EUR markierte der Titel am 21.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 2,88 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Verlust von 20,16 Prozent wieder erreichen. Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Analysten bewerten die Henkel vz-Aktie im Durchschnitt mit 79,18 EUR. Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren. Am 14.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,05 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henkel vz-Investment von vor 3 Jahren verloren Deutsche Bank AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Hold Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels auf grünem Terrain

